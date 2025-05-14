Survivor 2025 14 Mayıs çarşamba kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bir yarışmacıyı daha eleme potasına gönderdi.

13 Mayıs’ta oynanan dokunulmazlık oyununun ardından oylama yapılmadı. Bu hafta Gönüllüler takımındaki tüm erkek yarışmacılar eleme adayı olarak belirlendi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Sevgi İme ile Meryem Kasap arasında oynanan düelloyu kazanan isim Meryem oldu ve yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Meryem’in galibiyeti sonrası Yağmur’un karşısına çıkacak yeni rakip de belli oldu: Sevgi İme.

Survivor’da bu hafta gözler, Yağmur ile Sevgi arasında yaşanacak elemeye çevrildi.

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