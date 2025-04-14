Survivor 2025 14 Nisan pazartesi kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

TV8, Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, MasterChef Türkiye gibi sevilen programlarla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Şimdi ise Survivor 2025 ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 14 Nisan pazartesi kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında yayınlanan Survivor, bu sezon All Star - Gönüllüler formatıyla izleyicileriyle buluşacak. 14 Nisan 2025 Pazar günü Survivor için heyecan bir kez daha zirveye çıktı. İşte TV8 Survivor 2025 için canlı izleme linki ve frekans bilgileri…

ALL STARS 2025 KADROSU:

Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
GÖNÜLLÜLER 2025 KADROSU:

Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
Ekranların en popüler yarışma programlarından biri olan Survivor 2025, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla saat 20:00'de TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Aşağıdaki linkten Survivor 2025'i canlı olarak izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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