Survivor 2025 14 Nisan pazartesi kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında yayınlanan Survivor, bu sezon All Star - Gönüllüler formatıyla izleyicileriyle buluşacak. 14 Nisan 2025 Pazar günü Survivor için heyecan bir kez daha zirveye çıktı. İşte TV8 Survivor 2025 için canlı izleme linki ve frekans bilgileri…

ALL STARS 2025 KADROSU:

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

GÖNÜLLÜLER 2025 KADROSU:

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

Ekranların en popüler yarışma programlarından biri olan Survivor 2025, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla saat 20:00'de TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Aşağıdaki linkten Survivor 2025'i canlı olarak izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin