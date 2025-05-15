Survivor 2025 15 Mayıs perşembe kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

İki etap üzerinden oynanan eleme düellosunu Sevgi, 3-1 ve 3-0’lık skorlarla kazanarak yarışmada kalmayı başardı. Yağmur ise bu sonuçla Survivor'a veda eden isim oldu.

Eleme düellosunun ardından haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Ancak oyun sırasında tansiyon yükseldi. İsmail ile Batuhan arasında yaşanan gerginlik, fiziksel müdahaleye dönüştü. İsmail’in Batuhan’a uyguladığı sert müdahale kısa süreli bir krize neden oldu. Yaşanan olay sonrası Acun Ilıcalı, konseyde verdiği kararla İsmail’e ceza uygulandığını açıkladı.

Öte yandan oynanan dokunulmazlık oyunu ile birlikte erkekler haftasına ait düello eşleşmeleri ve haftanın eleme adayları da netleşti.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin