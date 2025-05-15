Survivor 2025 15 Mayıs perşembe kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Gönüllüler takımında, kadınlar haftasının elenen ismi yapılan düello ile belli oldu. Geçtiğimiz hafta finalde kaybeden Yağmur, bu hafta finalde rakibi olan Sevgi ile karşı karşıya geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 15 Mayıs perşembe kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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İki etap üzerinden oynanan eleme düellosunu Sevgi, 3-1 ve 3-0’lık skorlarla kazanarak yarışmada kalmayı başardı. Yağmur ise bu sonuçla Survivor'a veda eden isim oldu.

Eleme düellosunun ardından haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Ancak oyun sırasında tansiyon yükseldi. İsmail ile Batuhan arasında yaşanan gerginlik, fiziksel müdahaleye dönüştü. İsmail’in Batuhan’a uyguladığı sert müdahale kısa süreli bir krize neden oldu. Yaşanan olay sonrası Acun Ilıcalı, konseyde verdiği kararla İsmail’e ceza uygulandığını açıkladı.

Öte yandan oynanan dokunulmazlık oyunu ile birlikte erkekler haftasına ait düello eşleşmeleri ve haftanın eleme adayları da netleşti.

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