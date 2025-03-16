Survivor 2025 16 Mart Pazar canlı ve reklamsız izle: Survivor canlı izle

 Heyecanla beklenen Survivor 2025, All Star - Gönüllüler formatıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 16 Mart 2025 pazar günü yarışmanın yeni sezonu başlıyor ve Survivor heyecanı bir kez daha zirveye çıkıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 16 Mart Pazar canlı ve reklamsız izle: Survivor canlı izle
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All Star takımı:

Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Gönüllüler takımı:

Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

survivor
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