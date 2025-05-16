Survivor 2025 16 Mayıs cuma kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Haftanın dokunulmazlık oyunu 14 Mayıs akşamı ekrana geldi. Kritik mücadelede parkura çıkan All Star ve Gönüllüler takımı arasında büyük bir rekabet yaşandı. Kıyasıya geçen oyun sonunda kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu. Oyunu kaybeden All Star takımı ise ada konseyinde bir ismi eleme adayı olarak belirlemek zorunda kaldı.

Ada konseyinde yapılan oylamada en fazla oyu alan yarışmacı İsmail oldu. Böylece haftanın son eleme adayı olarak düelloya çıkan isim İsmail oldu.

Düelloda eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:

Batuhan ile Sedat

İsmail ile Volkan

Yağmur ile Sevgi

Kadın yarışmacılar arasında oynanan düello oyunu sonunda elenen isim Yağmur Banda oldu. Böylece Yağmur, Survivor All Star 2025’e veda eden yarışmacı oldu.

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