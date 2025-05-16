Survivor 2025 16 Mayıs cuma kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
Survivor All Star 2025'te finale adım adım yaklaşılırken heyecan zirveye çıktı. Yarışmanın son bölümünde haftanın dört eleme adayı, düellonun ilk turunda karşı karşıya geldi. Gecede yaşanan sürpriz gelişmelerin ardından adaya veda eden isim de belli oldu.
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Haftanın dokunulmazlık oyunu 14 Mayıs akşamı ekrana geldi. Kritik mücadelede parkura çıkan All Star ve Gönüllüler takımı arasında büyük bir rekabet yaşandı. Kıyasıya geçen oyun sonunda kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu. Oyunu kaybeden All Star takımı ise ada konseyinde bir ismi eleme adayı olarak belirlemek zorunda kaldı.
Ada konseyinde yapılan oylamada en fazla oyu alan yarışmacı İsmail oldu. Böylece haftanın son eleme adayı olarak düelloya çıkan isim İsmail oldu.
Düelloda eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:
Batuhan ile Sedat
İsmail ile Volkan
Yağmur ile Sevgi
Kadın yarışmacılar arasında oynanan düello oyunu sonunda elenen isim Yağmur Banda oldu. Böylece Yağmur, Survivor All Star 2025’e veda eden yarışmacı oldu.
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