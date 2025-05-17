Survivor 2025 17 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor 2025 All Star – Gönüllüler’de büyük finale sayılı günler kala rekabet daha da kızıştı. 16 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan bölümde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde eleme potasına giden ilk isim belli oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 17 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Yeni kurallara göre, eleme düellosunda artık kadın ve erkek yarışmacılar birlikte mücadele edecek. Bu değişiklik sonrası kırmızı ve mavi takımlar, karma parkurda dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu mücadelede yarışmacılar parkura kadın-erkek karışık olarak çıktı. Finalde Ayşe ve Sema karşılaştı. Kritik sayıyı kazanan Ayşe oldu ve Gönüllüler takımı, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Dokunulmazlığı kaybeden All Star takımında ise ada konseyi toplandı. Yarışmacıların yaptığı oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Meryem oldu. Böylece Meryem, bu haftaki düelloda yarışacak ilk isim olarak belirlendi.

Yeni kural gereği kadın ve erkek yarışmacılar aynı düelloda karşı karşıya gelecek. Bu da önümüzdeki günlerde yarışmada sürpriz sonuçların yaşanabileceğine işaret ediyor.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

Yunan Adalarına gitmek artık daha pahalı: Kapıda vize ne kadar oldu?Yunan Adalarına gitmek artık daha pahalı: Kapıda vize ne kadar oldu?Ekonomi
18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek?18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek?Yurt
dizi izle survivor
Günün Manşetleri
Ticaret Bakanlığı bu üç ürünü yasakladı
78 kişinin öldüğü otel yangını faciasında istenen cezalar belli oldu
İsrail, Gazze’ye kara saldırısını genişletti
Altındağ Belediyesi’nde memura darp skandalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
10 ilde dev operasyon!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Meteoroloji 48 ili uyardı
Kamu işçilerinin zam pazarlığında sonuç çıkmadı
Rusya ve Ukrayna esir takasında anlaştı
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü 24 ilde şiddetli yağmur var
Atatürk'ün naaşı 15 yıl sonra açıldı: Görenler şaşırdı, Menderes bakamadı! Atatürk'ün naaşı 15 yıl sonra açıldı: Görenler şaşırdı, Menderes bakamadı!
18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek? 18 Mayıs'ta birçok ilçede elektrikler kesik olacak: Elektrikler ne zaman gelecek?
Faiz oranları zirve yaptı Faiz oranları zirve yaptı
Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu!