Survivor 2025 17 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Yeni kurallara göre, eleme düellosunda artık kadın ve erkek yarışmacılar birlikte mücadele edecek. Bu değişiklik sonrası kırmızı ve mavi takımlar, karma parkurda dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu mücadelede yarışmacılar parkura kadın-erkek karışık olarak çıktı. Finalde Ayşe ve Sema karşılaştı. Kritik sayıyı kazanan Ayşe oldu ve Gönüllüler takımı, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Dokunulmazlığı kaybeden All Star takımında ise ada konseyi toplandı. Yarışmacıların yaptığı oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Meryem oldu. Böylece Meryem, bu haftaki düelloda yarışacak ilk isim olarak belirlendi.

Yeni kural gereği kadın ve erkek yarışmacılar aynı düelloda karşı karşıya gelecek. Bu da önümüzdeki günlerde yarışmada sürpriz sonuçların yaşanabileceğine işaret ediyor.

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