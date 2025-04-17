Survivor 2025 17 Nisan perşembe kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Oylama sonucunda Batuhan Gökgöz haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Böylece bu haftaki eleme potasında Volkan, Sedat ve Batuhan Gökgöz yer aldı.

Hafta boyunca yarışmacılar hem dokunulmazlık hem de Türkiye ödülü için büyük bir mücadele verdi. Sevdiklerini görmek isteyen ve eleme riskinden uzak kalmayı hedefleyen yarışmacılar, hız, denge ve güç gerektiren parkurda kıyasıya yarıştı.

Kıran kırana geçen mücadelede, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda "en iyiler" karşı karşıya geldi. Finalde Batuhan’ın, Hikmet’e karşı aldığı sayı ile mavi takım dokunulmazlığı 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Gecenin finalinde ise Dilşah ve Yusuf karşı karşıya geldi. Dilşah’ın topu düşürmesiyle kazanan taraf Yusuf oldu. Böylece Türkiye ödülünü kazanan isimler Batuhan Gökgöz, Almeda ve Yusuf oldu.

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