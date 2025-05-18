Survivor 2025 18 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Rekabetin giderek arttığı yarışmada, kırmızı ve mavi takım parkurda bir kez daha kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelede ipi göğüsleyen taraf Gönüllüler oldu.

Dokunulmazlık oyununda kadın ve erkek yarışmacılar karma şekilde mücadele etti. Finalde Batuhan ve Meryem karşı karşıya geldi. Son sayıyı alan Batuhan, Gönüllüler takımına 8-2’lik net bir galibiyet kazandırdı.

Dokunulmazlığı kaybeden All Star (kırmızı) takımında ada konseyi toplandı. Yarışmacılar, bu haftaki ikinci eleme adayı için oylama yaptı. Oylama sonucunda en fazla ismi yazılan Aycan, bu haftanın ikinci eleme adayı oldu. Böylece potaya giren isimler Meryem ve Aycan olarak belirlendi.

Survivor'da finale kısa süre kala kural değişikliğine gidildi. Bundan böyle kadın-erkek ayrımı olmadan tüm yarışmacılar aynı eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Performansa göre eşleşmelerin belirleneceği bu yeni dönemde heyecan giderek artıyor.

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