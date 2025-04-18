Survivor 2025 18 Nisan cuma kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Ekrana gelen son bölümde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için ter döken yarışmacılar, parkurda zorlu anlar yaşadı. Nefes kesen mücadele sonucunda dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu.

Bu sonuçla birlikte Kırmızı takım, bir eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken, Mavi takım için konseyde zorlu bir gece daha başladı.

Yeni bölümde hem yarışmacıların performansı hem de takımların stratejileri dikkat çekti. Kırmızı takımın üst üste aldığı galibiyetler, yarışmada dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

18 NİSAN CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin