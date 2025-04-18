Survivor 2025 18 Nisan cuma kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor 2025, 17 Nisan Perşembe akşamı heyecan dolu dokunulmazlık oyunuyla izleyici karşısına çıktı. Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 18 Nisan cuma kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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Ekrana gelen son bölümde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için ter döken yarışmacılar, parkurda zorlu anlar yaşadı. Nefes kesen mücadele sonucunda dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu.

Bu sonuçla birlikte Kırmızı takım, bir eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken, Mavi takım için konseyde zorlu bir gece daha başladı.

Yeni bölümde hem yarışmacıların performansı hem de takımların stratejileri dikkat çekti. Kırmızı takımın üst üste aldığı galibiyetler, yarışmada dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

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