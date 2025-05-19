Survivor 2025 19 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
Survivor All Star'da heyecan dolu dokunulmazlık mücadelesi devam ediyor. 18 Mayıs'ta TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde, üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı ve yarışın sonunda haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.
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İlk iki dokunulmazlık oyununda kaybeden takımdan Meryem ve Aycan eleme potasına girmişti. 18 Mayıs akşamı yapılan oylama sonucu 3. eleme adayı İsmail oldu. Performans birincisi olan Adem ise haftanın son eleme adayı olarak Hikmet’i belirledi.
Böylece bu haftanın eleme potasında yer alan dört isim şöyle sıralandı: Meryem, Aycan, İsmail ve Hikmet.
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