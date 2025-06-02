Survivor 2025 2 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

1 Haziran’daki yarışlarda birinciliği kazanan Batuhan, ilk eleme adayı olarak Meryem’in ismini verdi. Böylece Meryem, 1 Haziran eleme adayı olarak belirlenmiş oldu. Survivor’da rekabet giderek kızışıyor ve heyecan her geçen gün artıyor.

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