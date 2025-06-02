Survivor 2025 2 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor AllStar 2025’te eleme süreci hız kesmeden devam ediyor. 31 Mayıs akşamı yapılan eleme mücadelesinde Aycan ile Sevgi son düelloya kaldı. Yaşanan çekişmeli mücadele sonucunda Aycan adaya veda etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 2 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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1 Haziran’daki yarışlarda birinciliği kazanan Batuhan, ilk eleme adayı olarak Meryem’in ismini verdi. Böylece Meryem, 1 Haziran eleme adayı olarak belirlenmiş oldu. Survivor’da rekabet giderek kızışıyor ve heyecan her geçen gün artıyor.

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