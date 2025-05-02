Survivor 2025 2 Mayıs cuma kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
Survivor All Star'da eleme heyecanı nefes kesti. 1 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümde Poyraz, Yusuf, Batuhan ve Volkan eleme düellosunda karşı karşıya geldi. İlk eşleşmelerde Volkan ile Batuhan, Poyraz ile Yusuf mücadele etti.
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Düellonun finaline Poyraz ve Volkan kaldı. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda adaya veda eden isim ise Poyraz oldu. Böylece Survivor All Star’da bir dönem daha sona ererken yarışmadaki denge de yeniden değişti.
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanarak ada konseyinden muaf oldu.
Yarışmada haftanın ilk eleme adayı ise Yağmur olarak belirlenmişti.
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