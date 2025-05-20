Survivor 2025 20 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Büyük finale doğru artık hızlı elemelerin başladığı Survivor All Star'ın dün akşamki son bölümünde, eleme potasında yer alan İsmail, Aycan, Meryem ve Hikmet eleme düellosunda karşı karşıya geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 20 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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İki etaplı oynanan düelloda potadan çıkmayı başaran isimler, Hikmet ve Aycan olurken, finale İsmail Balaban ve Meryem kaldı. İki yarışmacı düellosunun 2. etabında, adada kalmak için parkurda adeta canını dişine taktı.

Survivor'da adada kalma mücadelesini parkurda kaybeden isim Dominik'e veda etti. Şampiyon adayı olarak görülen fenomen ismin Survivor'dan elenmesi ise ekranlara damga vurdu.

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