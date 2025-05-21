Survivor 2025 21 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Batuhan, Hikmet, Dilşah, Sevgi, Aycan, Meryem, Adem, Ayşe ve Volkan’ın mücadele ettiği oyunun ardından haftanın ilk eleme adayı da belli oldu.

Dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı henüz açıklanmazken, ada konseyinde yapılan oylama sonucunda Meryem Kasap, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

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