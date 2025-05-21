Survivor 2025 21 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
Finale geri sayımın sürdüğü Survivor All Star’da dokunulmazlık mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. 20 Mayıs 2025 tarihinde oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kıyasıya rekabet etti.
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Batuhan, Hikmet, Dilşah, Sevgi, Aycan, Meryem, Adem, Ayşe ve Volkan’ın mücadele ettiği oyunun ardından haftanın ilk eleme adayı da belli oldu.
Dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı henüz açıklanmazken, ada konseyinde yapılan oylama sonucunda Meryem Kasap, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.
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