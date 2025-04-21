Survivor 2025 21 Nisan pazartesi kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

20 Nisan akşamı yayımlanan yeni bölümde All Star ve Gönüllüler takımı ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Heyecanın yüksek olduğu parkur mücadelesinde kazanan taraf Gönüllüler oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden All Star takımı ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirlemek zorunda kaldı. Oylamada Yağmur ve Meryem'in eşit sayıda oy alması üzerine, haftanın performans birincisi olan Hikmet Tuğsuz’un kararı belirleyici oldu.

Hikmet, eleme adayı olarak Yağmur Banda’nın ismini verdi. Böylece haftanın ilk potası şekillendi.

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