Survivor 2025 22 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın son bölümünde kazanan taraf kırmızı takım oldu. Bu galibiyetle birlikte eleme potasına sadece kaybeden mavi takımdan bir isim girdi. Böylece All Star takımındaki dengeler yeniden şekillendi.

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, konseye giderek haftanın ikinci eleme adayını belirledi. İlk eleme adayı olarak All Star takımından Meryem’in ismi yazılmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden mavi takımdan ise Sevgi İmge, potaya gönderilen ikinci isim oldu. İki ismin de performansı sosyal medyada geniş yankı buldu.

Survivor All Star’da büyük finale yaklaşılırken heyecan her geçen gün artıyor. Önümüzdeki bölümlerde oynanacak dokunulmazlık oyunları ve çıkacak yeni eleme adayları, yarışmanın kaderini belirlemeye devam edecek.

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