Survivor 2025 22 Nisan salı kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor, bu sezon "All Star - Gönüllüler" formatıyla ekranlara dönüyor. 22 Nisan 2025 Salı akşamı başlayacak olan yeni sezon için geri sayım başladı. Seyirciler, Survivor 2025’in ilk bölümü için nefeslerini tuttu.

Survivor 2025 Kadrosu Belli Oldu!

All Star Takımı:

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Gönüllüler Takımı:

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

Survivor 2025 ne zaman, hangi kanalda?

Her sezonu büyük heyecanla takip edilen Survivor 2025, Acun Ilıcalı’nın sunumuyla her akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yarışmayı canlı izlemek isteyenler, TV8’in resmi yayın linki üzerinden programa erişim sağlayabilir.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin