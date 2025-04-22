Survivor 2025 22 Nisan salı kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
TV8, Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra ve MasterChef Türkiye gibi sevilen programlarla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise gözler Survivor 2025'e çevrildi. İşte TV8 frekans bilgileri ve Survivor 2025 canlı izleme linki…
Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor, bu sezon "All Star - Gönüllüler" formatıyla ekranlara dönüyor. 22 Nisan 2025 Salı akşamı başlayacak olan yeni sezon için geri sayım başladı. Seyirciler, Survivor 2025’in ilk bölümü için nefeslerini tuttu.
Survivor 2025 Kadrosu Belli Oldu!
All Star Takımı:
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Gönüllüler Takımı:
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
Survivor 2025 ne zaman, hangi kanalda?
Her sezonu büyük heyecanla takip edilen Survivor 2025, Acun Ilıcalı’nın sunumuyla her akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yarışmayı canlı izlemek isteyenler, TV8’in resmi yayın linki üzerinden programa erişim sağlayabilir.