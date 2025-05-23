Survivor 2025 23 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Kadın ve erkek yarışmacıların karma şekilde mücadele ettiği yeni dönemde, dokunulmazlık oyunlarında tüm yarışmacılar son ana kadar büyük efor sarf etti.

İlk dokunulmazlık oyununun ardından ilk eleme adayı kırmızı takımdan Meryem Kasap oldu. Onu, ikinci eleme adayı olarak Sevgi İmge takip etti.

22 Mayıs akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı. Bu sonuçla Gönüllüler takımı haftanın son iki eleme adayını belirlemek zorunda kaldı. Ada konseyinde Ayşe Yüksel üçüncü aday, Dilşah Kurt ise dördüncü aday olarak belirlendi.

Eleme gecesinde Ayşe, Sevgi ile; Dilşah ise Meryem ile karşı karşıya gelecek.

Kazanan yarışmacılar Survivor macerasına devam ederken, kaybeden iki isim adaya veda edecek.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin