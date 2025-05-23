Survivor 2025 23 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor All Star 2025’te büyük finale doğru geri sayım sürerken, haftanın kritik dokunulmazlık mücadeleleri tamamlandı. Parkurda kıyasıya geçen yarışların ardından haftanın 4 eleme adayı ve düello eşleşmeleri belli oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 23 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Kadın ve erkek yarışmacıların karma şekilde mücadele ettiği yeni dönemde, dokunulmazlık oyunlarında tüm yarışmacılar son ana kadar büyük efor sarf etti.

İlk dokunulmazlık oyununun ardından ilk eleme adayı kırmızı takımdan Meryem Kasap oldu. Onu, ikinci eleme adayı olarak Sevgi İmge takip etti.

22 Mayıs akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı. Bu sonuçla Gönüllüler takımı haftanın son iki eleme adayını belirlemek zorunda kaldı. Ada konseyinde Ayşe Yüksel üçüncü aday, Dilşah Kurt ise dördüncü aday olarak belirlendi.

Eleme gecesinde Ayşe, Sevgi ile; Dilşah ise Meryem ile karşı karşıya gelecek.
Kazanan yarışmacılar Survivor macerasına devam ederken, kaybeden iki isim adaya veda edecek.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı!Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı!Ekonomi
Altın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısıAltın yeniden yükselişte: İslam Memiş’ten “temkinli olun” uyarısıAltın Fiyatları
survivor
Günün Manşetleri
NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!
Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi
Sadece Edirnelileri değil tüm Türkiye'yi bekliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ergenç ve Kocaoğlu’na hapis ceza verildi
Düğün magandalarına şafak baskını
36 ilde 56 muvazzaf asker yakalandı
Hafta sonu planları bozacak yağış
MGK sonrası kritik açıklama
İBB Soruşturmasında yeni gelişme
Çok Okunanlar
Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi
Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak!
Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 24 Mayıs elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 24 Mayıs elektrik kesintileri
Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı!