Survivor 2025 23 Nisan çarşamba kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Zorlu mücadelede galip gelen takım All Star takımı oldu. Gecenin sonunda ise mavi takımda yapılan ada konseyinde eleme adayı belirlenerek, Survivor 2025'te yeni gelişmeler yaşandı.

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’in dün akşamki bölümünde, kırmızı ve mavi takım arasında haftanın 2. dokunulmazlık oyununda büyük bir çekişme yaşandı. Heyecan dolu anların ardından kırmızı takım, 8-0'lık net bir skorla dokunulmazlık oyununu kazandı.

Bu haftanın diğer eleme adayı, önceki gün Yağmur olarak belirlenmişti. Bu hafta kadınlar potası olacağı için 4 eleme adayı kesinleşmiş oldu ve potaya giren isimler üzerine yapılacak eleme düellosu ile bir isim adadan elenecek.

Ada Konseyinde Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor All Star 2025'in mavi takımında yapılan ada konseyinde, takımdaki yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isim için oylarını kullandı. Yapılan oylama sonucu haftanın 2. eleme adayı Pınar oldu. Böylece, bu hafta eleme potasına giren ilk iki isim, Yağmur ve Pınar oldu.

Yarışmacılar Mücadele Etti, Sema ve Pınar Finale Kaldı

Dokunulmazlık oyununda hız, denge ve güç ön planda tutuldu. Mavi takım yarışmacıları rakiplerine karşı güçlü bir mücadele sergilerken, finale kalan isimler Pınar ve Sema oldu. Atışlarda Sema'nın kazandığı son sayı ile All Star takımı, 8-0’lık farkla galip gelerek dokunulmazlık ödülünü kazandı.

Gelecek Bölümde Neler Olacak?

Bu haftanın diğer eleme adaylarının kesinleşmesiyle, Survivor 2025 All Star’ın sonraki bölümünde heyecan daha da artacak. Kadınlar potasının sonuçları merakla bekleniyor. Yeni bölümde gerçekleşecek eleme düellosunun nasıl şekilleneceği ise Survivor izleyicileri tarafından dört gözle bekleniyor.