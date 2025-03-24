Survivor 2025 24 Mart Pazartesi canlı ve reklamsız izle: Survivor canlı izle
Heyecanla beklenen Survivor 2025, All Star - Gönüllüler formatıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Mart 2025 pazartesi günü yarışmanın yeni sezonu başlıyor ve Survivor heyecanı bir kez daha zirveye çıkıyor.
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Heyecanla beklenen Survivor 2025, All Star - Gönüllüler formatıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Mart 2025 pazartesi günü yarışmanın yeni sezonu başlıyor ve Survivor heyecanı bir kez daha zirveye çıkıyor.
All Star takımı:
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Gönüllüler takımı:
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı