Survivor 2025 24 Nisan perşembe kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Günün sonunda dokunulmazlık oyununu kazanan takım, All Star kadrosundan oluşan kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ise konseyde bir isim yazmak zorunda kaldı.

Konseyde yapılan oylama sonucunda haftanın üçüncü eleme adayı Sevgi İmge olarak belirlendi. Böylece eleme potasında yer alan isimler Sevgi İmge, Pınar Saka ve Yağmur Banda oldu.

Heyecanın giderek arttığı Survivor All Star'da gözler şimdi bir sonraki dokunulmazlık oyununa çevrildi.

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