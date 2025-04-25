Survivor 2025 25 Nisan cuma kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor All Star 2025'te 24 Nisan Perşembe akşamı kıran kırana geçen mücadele sonrası haftanın dördüncü eleme adayı belli oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 25 Nisan cuma kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
Yayınlanma: Güncellenme:

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın son bölümünde, Gönüllüler ve All Star takımları haftanın 4. dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta dokunulmazlığı kazanan taraf Gönüllüler oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star (kırmızı) takımı için ada konseyinde kritik bir oylama gerçekleştirildi. Yarışmacılar, eleme potasına göndermek istedikleri ismi belirledi. Yapılan oylama sonucunda haftanın dördüncü eleme adayı Meryem oldu.

Böylece bu hafta kadınlar potasında yer alan yarışmacılar netleşmiş oldu: Yağmur, Pınar, Sevgi ve Meryem elenme adayı olarak belirlendi.

Öte yandan düello eşleşmeleri de belli oldu. Survivor performans tablosuna göre kadınlar arasında gerçekleşecek eleme düellosunda kimin adaya veda edeceği, önümüzdeki bölümde belli olacak.

Altın düşüyor! Hemen altın alınmalı mı? İslam Memiş net yanıt verdiAltın düşüyor! Hemen altın alınmalı mı? İslam Memiş net yanıt verdiEkonomi
Deprem riski en düşük 21 şehir belli oldu: İşte güvenli liste!Deprem riski en düşük 21 şehir belli oldu: İşte güvenli liste!Yurt
dizi izle survivor
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek, Önder'le görüşmesini anlattı
Metro İstanbul'da grev aşamasına gelindi
Ulusal Kanal sordu, halk yanıtladı
İran’dan Washington’a net mesaj
Şişecam’da grev kararı
Tarım Bakanlığı ifşa etti
Türkiye ve Rusya’dan Suriye gündemli görüşme
Deprem riski en düşük 21 şehir belli oldu
Vatan Partisi 1 Mayıs’ta Kartal’da
Emek cephesinde kriz ve adalet çağrısı
Çok Okunanlar
Deprem riski en düşük 21 şehir belli oldu Deprem riski en düşük 21 şehir belli oldu
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın kaç TL oldu?
Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti Marmara’da sarsıntı bitmedi: Üşümezsoy o noktayı işaret etti
Altın düşüyor! Hemen altın alınmalı mı? İslam Memiş net yanıt verdi Altın düşüyor! Hemen altın alınmalı mı? İslam Memiş net yanıt verdi
Motorine zam geldi: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları Motorine zam geldi: İşte il il güncel akaryakıt fiyatları