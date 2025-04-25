Survivor 2025 25 Nisan cuma kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın son bölümünde, Gönüllüler ve All Star takımları haftanın 4. dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta dokunulmazlığı kazanan taraf Gönüllüler oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star (kırmızı) takımı için ada konseyinde kritik bir oylama gerçekleştirildi. Yarışmacılar, eleme potasına göndermek istedikleri ismi belirledi. Yapılan oylama sonucunda haftanın dördüncü eleme adayı Meryem oldu.

Böylece bu hafta kadınlar potasında yer alan yarışmacılar netleşmiş oldu: Yağmur, Pınar, Sevgi ve Meryem elenme adayı olarak belirlendi.

Öte yandan düello eşleşmeleri de belli oldu. Survivor performans tablosuna göre kadınlar arasında gerçekleşecek eleme düellosunda kimin adaya veda edeceği, önümüzdeki bölümde belli olacak.