Survivor 2025 26 Nisan cumartesi kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

İki etaplı oynanan düellonun ilk turunda Sevgi ve Meryem potadan çıkmayı başardı. Final etabında ise Yağmur ve Pınar karşı karşıya geldi.

Adada kalmak için mücadele eden iki yarışmacı, parkurda adeta nefesleri kesti. Final etabında Yağmur, rakibi Pınar'ı 3-0 mağlup ederek adada kalmayı başardı. Survivor All Star'a veda eden isim ise Pınar oldu. Fenomen yarışmacının elenmesi ekranlara damga vururken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Elendikten sonra duygularını dile getiren Pınar şu ifadeleri kullandı:

"Almeda benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Zaman zaman ikimizin de fevri karakterleri veya yanlış anlaşılmalar nedeniyle sorunlar yaşanabiliyor. Bugün de böyle bir yanlış anlama oldu diye düşünüyorum. Ancak Almeda benim söylediklerimi çok iyi biliyor. Ona kırgın değilim çünkü düellolarda yalnız kalmayı tercih eden biriyim. Ayrıca Almeda, Survivor'ı benim için güzelleştiren insanlardan biriydi. Açıkçası, en büyük şampiyonluk adayımdı diyebilirim."