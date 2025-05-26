Survivor 2025 27 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunda büyük finale adım adım yaklaşılırken, 25 Mayıs Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümde ikinci eleme adayı da belli oldu. Hızlı elemelerin başladığı yarışmada, dokunulmazlık mücadelesi yine büyük bir rekabete sahne oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 27 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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Mavi ve kırmızı takımın parkurda karşı karşıya geldiği gecede dokunulmazlığı kazanan taraf Gönüllüler (mavi takım) oldu. All Star (kırmızı) takım ise ada konseyine gitti ve haftanın ikinci eleme adayını belirledi.

Önceki gün yapılan ilk dokunulmazlık oyunu sonrası Aycan eleme potasına giren ilk isim olmuştu. 25 Mayıs Pazar gecesi gerçekleşen ada konseyinde ise takım arkadaşlarının en fazla oyunu alan Sema, haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

Bu haftanın eleme adayları böylece Aycan ve Sema oldu. Performanslara göre belirlenecek düello eşleşmeleri ise bir sonraki dokunulmazlık oyunuyla birlikte netleşecek.

Kadınlar ve erkeklerin karma mücadele ettiği dokunulmazlık parkurunda hız, denge ve fiziksel dayanıklılık ön plandaydı. Nefes kesen mücadelede ipi göğüsleyen taraf Gönüllüler oldu.

Survivor All Star’da heyecan yeni bölümle devam edecek. Eleme potasına giren yarışmacılar, kaderlerini belirleyecek düelloya hazırlanıyor.

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