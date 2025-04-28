Survivor 2025 28 Nisan pazartesi kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

27 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?" sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor.

Kırmızı (All Star) ve mavi (Gönüllüler) takımlar arasında kıyasıya geçen mücadelede, yarışmacılar güç, hız ve denge gerektiren zorlu parkurda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kazanan taraf All Star takımı oldu. Böylece kırmızı takım ada konseyine rahat bir şekilde giderken, Gönüllüler takımı için zor bir gece başladı.

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, ada konseyinde oylama yaptı. Oylama sonucunda, haftanın ilk eleme adayı olarak Yusuf belirlendi. Yusuf, haftanın ilk düellosuna çıkacak isim oldu.

Survivor All Star 2025, her bölümüyle rekabetin ve stratejinin dozunu artırarak izleyicilere aksiyon ve duygu dolu anlar yaşatmayı sürdürüyor.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin