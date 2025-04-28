Survivor 2025 28 Nisan pazartesi kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor All Star 2025, nefes kesen mücadeleleriyle TV8 ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 27 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. "

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 28 Nisan pazartesi kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
Yayınlanma:

27 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?" sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor.

Kırmızı (All Star) ve mavi (Gönüllüler) takımlar arasında kıyasıya geçen mücadelede, yarışmacılar güç, hız ve denge gerektiren zorlu parkurda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kazanan taraf All Star takımı oldu. Böylece kırmızı takım ada konseyine rahat bir şekilde giderken, Gönüllüler takımı için zor bir gece başladı.

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, ada konseyinde oylama yaptı. Oylama sonucunda, haftanın ilk eleme adayı olarak Yusuf belirlendi. Yusuf, haftanın ilk düellosuna çıkacak isim oldu.

Survivor All Star 2025, her bölümüyle rekabetin ve stratejinin dozunu artırarak izleyicilere aksiyon ve duygu dolu anlar yaşatmayı sürdürüyor.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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