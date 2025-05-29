Survivor 2025 29 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor 2025 All Star’da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 28 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara gelen yeni bölümde sezonun ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Sema’nın vedasının ardından başlayan yeni haftada kırmızı ve mavi takımlar, bu kez bireysel performanslarını sergiledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 29 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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Hız, denge ve güç gerektiren parkurda kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasında dokunulmazlık kolyesini kazanan isim Adem oldu. Böylece hem eleme potasından kurtuldu hem de ödül yemeğini kazanarak yanında üç yarışmacıyı daha ödüle götürme hakkı elde etti. Adem, bu ödüle Hikmet, Aycan ve Meryem'i dahil etti.

Gecenin sonunda düzenlenen ada konseyinde ise bireysel dokunulmazlık sahibi Adem, haftanın ilk eleme adayını açıkladı. Adem’in kararıyla mavi takımdan Sevgi eleme potasına gönderildi. Böylece Survivor 2025’te haftanın ilk eleme adayı Sevgi oldu.

Yarışmacı sayısının azaldığı bu kritik dönemde bireysel dokunulmazlık oyunları, final yolundaki en belirleyici mücadeleler arasında yer almaya başladı. Survivor’da bu hafta boyunca yeni dokunulmazlık oyunları ve eleme adayları açıklanmaya devam edecek.

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