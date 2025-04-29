Survivor 2025 29 Nisan salı kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Kırmızı takım (All Star) ile mavi takım (Gönüllüler) arasında oynanan dokunulmazlık oyunu büyük bir rekabete sahne oldu. Zorlu parkurlarda kıyasıya süren mücadelenin ardından kazanan taraf kırmızı takım oldu ve böylece haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı, ada konseyinde eleme adayını belirledi. Takım içi oylama sonucunda, Volkan haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

Daha önce yapılan oylamada Yusuf ilk eleme adayı olmuştu. Volkan’ın da potaya girmesiyle birlikte, bu hafta iki gönüllüler yarışmacısı eleme riskiyle karşı karşıya. İzleyiciler şimdi, kimin adaya veda edeceğini merakla bekliyor.

All Star ve Gönüllüler takımları arasındaki rekabet her geçen bölüm daha da sertleşiyor. Dokunulmazlık oyunlarındaki üstünlük, stratejileri ve potansiyel eleme sonuçlarını doğrudan etkiliyor. Hangi takımın avantajı eline alacağı ve hangi yarışmacının hayatta kalacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.