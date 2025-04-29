Survivor 2025 29 Nisan salı kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor 2025 All Star sezonunda mücadele tüm hızıyla sürüyor. 28 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 29 Nisan salı kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Kırmızı takım (All Star) ile mavi takım (Gönüllüler) arasında oynanan dokunulmazlık oyunu büyük bir rekabete sahne oldu. Zorlu parkurlarda kıyasıya süren mücadelenin ardından kazanan taraf kırmızı takım oldu ve böylece haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı, ada konseyinde eleme adayını belirledi. Takım içi oylama sonucunda, Volkan haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

Daha önce yapılan oylamada Yusuf ilk eleme adayı olmuştu. Volkan’ın da potaya girmesiyle birlikte, bu hafta iki gönüllüler yarışmacısı eleme riskiyle karşı karşıya. İzleyiciler şimdi, kimin adaya veda edeceğini merakla bekliyor.

All Star ve Gönüllüler takımları arasındaki rekabet her geçen bölüm daha da sertleşiyor. Dokunulmazlık oyunlarındaki üstünlük, stratejileri ve potansiyel eleme sonuçlarını doğrudan etkiliyor. Hangi takımın avantajı eline alacağı ve hangi yarışmacının hayatta kalacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuruEkonomi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Açıklandı!Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Açıklandı!Yurt
survivor
Günün Manşetleri
İstanbul'da kaç hasarlı bina var?
Bahçeli’den DEM Parti’ye çağrı
Türkiye-ABD Savunma Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'da önemli açıklamalar
1 Mayıs’ta sadece işçiler değil herkes meydanlara
Soğuk havalar bitiyor mu?
Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
Sahte içki operasyonu!
Vatan Partisi'nden devrimci çözüm
Meteoroloji birçok il için fırtına uyarısı yaptı
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 30 Nisan elektrik kesintileri Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 30 Nisan elektrik kesintileri
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Sarsıntılar devam ediyor: Üşümezsoy 3 ili uyardı! Sarsıntılar devam ediyor: Üşümezsoy 3 ili uyardı!
1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru 1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru
500 Bin TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? 500 Bin TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor?