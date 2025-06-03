Survivor 2025 3 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Yarışmanın başında Murat Ceylan önemli bir açıklama yaptı. Hikmet'in ailesinin yapım ekibiyle iletişime geçtiğini ve özel sebeplerden dolayı yarışmaya devam edemeyeceğini bildirdiğini aktaran Murat, bu durumun kabul edildiğini ve Hikmet’in yarışmadan ayrıldığını duyurdu. Finale kısa bir süre kala Hikmet’in vedası adada duygusal anlara neden oldu.

Bu hafta bireysel oyunlara geçildi. İlk tur sıralama oyunlarında Adem-Volkan, Ayşe-Meryem ve Sevgi-Batuhan eşleşmeleri gerçekleşti. Karşılaşmalar sonucunda Adem, Meryem ve Batuhan bir üst tura yükseldi. Sevgi, Ayşe ve Volkan ise bireysel kolye mücadelesine ilk turda veda etti.

İkinci turda Adem, Meryem ve Batuhan arasında oynanan oyunda her yarışmacı beş canla mücadele etti. Meryem tüm canlarını kaybederek yarış dışı kaldı. Adem üç, Batuhan ise dört canla finale yükseldi.

Finalde Adem ile Batuhan arasında oynanan kritik mücadeleyi kazanan isim ikinci kez Batuhan oldu. Batuhan, eleme adayı olarak Adem’in adını verdi. Daha önce eleme adayı olan Meryem’le birlikte bu hafta düelloya çıkacak iki isim de böylece netleşti.

Survivor 2025 All Star – Gönüllüler hız kesmeden devam ederken, bu akşam oynanacak düello nefesleri kesecek. Adaya veda eden ismin kim olacağı büyük merak konusu.

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