Survivor 2025 30 Nisan kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Bu hafta, All Star ve Gönüllüler takımları arasında yapılan üçüncü dokunulmazlık oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Parkurda gösterilen büyük mücadelenin ardından, kırmızı takım olan All Star takımı kazanan taraf oldu. Gönüllüler takımı ise yeni bölümde bir eleme adayı belirleyecek.

Dilşah Kurt, Dokunulmazlık Oyununun Ardından Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Final oyununda kazananı belirlemek için mücadele eden Meryem ve Dilşah arasında kıyasıya bir yarış vardı. Ancak, bu zorlu oyunda kazanan Meryem oldu. Meryem'in galibiyetinin ardından Dilşah Kurt, sinirlerine hakim olamayarak oyun alanını terk etti ve gözyaşlarına boğuldu. Survivor'da oldukça duygusal anlar yaşandı.

Dilşah Kurt'un Duygusal Hayat Hikayesi

Gönüllüler takımında yer alan Dilşah Kurt, daha önce Survivor'da hayat hikayesini paylaşmıştı. Kendisinin yaşadığı zorluklar ve verdiği mücadele, izleyiciler tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

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