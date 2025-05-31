Survivor 2025 31 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025, büyük finale yaklaşırken rekabet giderek artıyor. 30 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan son bölüm sonrası, Survivor'da eleme adayı kim oldu sorusu izleyicilerin gündeminde yer aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 31 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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Şampiyonun belli olacağı büyük finale günler kala heyecan yükselirken, Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’in son bölümünde yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Ödülün de verildiği zorlu parkurda Adem, ipi göğüsleyerek kendini güvence altına aldı.

Büyük heyecan yaşanan bölümde ada konseyi ekrana gelmedi. Bu durum, izleyicilerde “Survivor son eleme adayı kim oldu?” sorusunun cevabını arattı. Bu hafta yapılan konseylerde Aycan ve Sevgi eleme adayı olmuştu.

Üçüncü ve dördüncü eleme adayları, 31 Mayıs Cumartesi akşamı Adem tarafından açıklanacak. Bu hafta eleme adayı olan isimler ise Sevgi ve Aycan oldu.

Yarışmacı sayısının azaldığı Survivor’da sezonun ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Ödüllü dokunulmazlık oyununda kazanan, kendini güvende hissetti. Yeni kurala göre bireysel dokunulmazlıkta eşleşmeler ilk turun ardından belli oldu.

Finale kalan isimler Volkan ve Adem oldu. Son atışlarda Adem’in üstünlüğüyle 5-1 skorla üçüncü bireysel dokunulmazlığı kazandı. Adem, ödül olarak akşam yemeği kazanarak takım arkadaşlarını da bu ödüle götürdü.

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