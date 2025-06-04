Survivor 2025 4 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Gecenin sonunda dokunulmazlık kolyesini bir kez daha kazanan isim Batuhan oldu. Bu hafta üst üste üç dokunulmazlık kazanan Batuhan, ada konseyinde iki ismi daha eleme potasına gönderme hakkı kazandı.

Daha önceki konseyde eleme adayı olan Meryem ve Adem’e, Batuhan’ın seçtiği Ayşe ve Sevgi de eklendi. Böylece haftanın 4 eleme adayı belli oldu: Meryem, Adem, Sevgi ve Ayşe.

Konseyde yapılan açıklamayla birlikte düello eşleşmeleri de duyuruldu. Sevgi ile Adem ve Ayşe ile Meryem eleme mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, sunucu Murat Ceylan, Dominik’teki son konseyin yapıldığını ve yarışmacıların artık İstanbul’daki final parkuruna çıkacağını açıkladı. Yeni bölüm fragmanı da izleyicilerle paylaşıldı.

Finale doğru heyecanın giderek arttığı Survivor 2025 All Star'da, bireysel performanslar ve stratejik hamleler yarışmanın kaderini belirlemeye devam ediyor.

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