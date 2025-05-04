Survivor 2025 4 Mayıs pazar kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

TV8 ekranlarında yayınlanan popüler yarışma programı Survivor, 2025 sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği yarışma bu yıl All Star - Gönüllüler formatıyla ekranlara dönüyor

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 4 Mayıs pazar kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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TV8, Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra ve MasterChef Türkiye gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeyi sürdürüyor. Survivor 2025 ise bu sezon yine büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Yeni sezonda yarışmacılar şu şekilde açıklandı:

Survivor 2025 All Star Kadrosu

Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Survivor 2025 Gönüllüler Kadrosu

Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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