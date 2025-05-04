Survivor 2025 4 Mayıs pazar kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

TV8, Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra ve MasterChef Türkiye gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeyi sürdürüyor. Survivor 2025 ise bu sezon yine büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Yeni sezonda yarışmacılar şu şekilde açıklandı:

Survivor 2025 All Star Kadrosu

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor 2025 Gönüllüler Kadrosu

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

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