Survivor 2025 5 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor 2025 All Star’da heyecan dorukta. 4 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleşen eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Ayşe, Adem, Sevgi ve Meryem’in yer aldığı eleme potasında kıyasıya mücadele yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 5 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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Yarışmanın final sürecine girilirken, İstanbul’da düzenlenecek büyük final öncesinde oyunlar artık şehirde devam edecek. Final yolunda yarışan isimler arasında son dörde kalan yarışmacılar seyirciden büyük destek görüyor.

Ayşe, elenmeden önce yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:

Survivor beni olgunlaştıran bir yer. Şu an bu son düzlük. Elimden geleni yapıyorum. Yoruluyorum ama kalkıp savaşıyorum. Sınanma noktasındayız. Yıprandık. Ailemle İstanbul'da buluşmayı çok seviyorum. Bu bana yeter diyorum.”
Dün akşamki bölümde Almanya–Portekiz maçı nedeniyle final süreci kısa kesildi. Ancak yarışmanın finalinde yarışacak iki isim de netleşti: Meryem ve Sevgi. Survivor 2025 finali heyecanı İstanbul’da devam edecek.

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