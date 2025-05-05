Survivor 2025 5 Mayıs pazartesi kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor’da Kadınlar Haftası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyunlarında sınırlarını zorlamaya devam ederken, ilk dokunulmazlık oyunu geride kaldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 5 Mayıs pazartesi kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
Yayınlanma:

Gönüllüler takımı zorlu mücadeleyi kazanarak haftaya avantajlı başladı. Kaybeden All Star takımı ise ilk eleme adayını belirledi.

Haftanın ilk eleme adayı, All Star takımından Sedat Kapurtu oldu.
Öte yandan kritik düellolar da izleyicilere büyük heyecan yaşattı. Gecenin önemli eşleşmelerinden biri olan Aycan Yanaç – Meryem Kasap mücadelesini Meryem Kasap kazanarak yoluna devam etti.

Bir diğer eşleşmede Sema Aydemir, Yağmur Banda’yı mağlup etti ve Survivor'daki mücadelesini sürdürmeye hak kazandı.

Yarın akşam ekranlara gelecek bölümde Yağmur Banda ile Aycan Yanaç arasında oynanacak son düello ile birlikte eleme potasından kimin çıkacağı netlik kazanacak.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

Meteoroloji 40 ili uyardı: Sağanak çok kuvvetli geliyor!Meteoroloji 40 ili uyardı: Sağanak çok kuvvetli geliyor!Yurt
Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın!Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın!Ekonomi
dizi izle survivor
Günün Manşetleri
Terörsüz Türkiye için mutabakat sağlandı
Altındağ Belediyesi işçilerine destek
Önder'in Perinçek'i ziyaretindeki ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Meteoroloji 40 ili uyardı
Hekimlere habersiz hasta ataması
Mehmet Şimşek'ten altın açıklaması!
Nisan ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler açıklandı
Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu
Meteoroloji 29 il için uyardı
Çok Okunanlar
Meteoroloji 40 ili uyardı Meteoroloji 40 ili uyardı
Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın!ek Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın!ek
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor: İşte o veriler! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor: İşte o veriler!
En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi En yüksek faiz hangi bankada? işte 750 bin TL'nin getirisi
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum