Survivor 2025 5 Mayıs pazartesi kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Gönüllüler takımı zorlu mücadeleyi kazanarak haftaya avantajlı başladı. Kaybeden All Star takımı ise ilk eleme adayını belirledi.

Haftanın ilk eleme adayı, All Star takımından Sedat Kapurtu oldu.

Öte yandan kritik düellolar da izleyicilere büyük heyecan yaşattı. Gecenin önemli eşleşmelerinden biri olan Aycan Yanaç – Meryem Kasap mücadelesini Meryem Kasap kazanarak yoluna devam etti.

Bir diğer eşleşmede Sema Aydemir, Yağmur Banda’yı mağlup etti ve Survivor'daki mücadelesini sürdürmeye hak kazandı.

Yarın akşam ekranlara gelecek bölümde Yağmur Banda ile Aycan Yanaç arasında oynanacak son düello ile birlikte eleme potasından kimin çıkacağı netlik kazanacak.

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