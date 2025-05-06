Survivor 2025 6 Mayıs salı kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Heyecan dolu parkurda finale kalan isimler Hikmet ve Batuhan olurken, atışlarda son sayıyı alan Hikmet, takımına dokunulmazlığı getirdi. Bu sonuçla Gönüllüler (mavi) takımı ada konseyine gitti.

Konseyde yapılan oylamada en çok ismi yazılan yarışmacı Yusuf oldu ve haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Böylece bu hafta eleme potasına giren iki erkek yarışmacı Sedat ve Yusuf oldu.

İsmail parkurda başını çarptı, sağlık ekipleri müdahale etti

Oyun sırasında korkutan bir an da yaşandı. Parkurda atışlar sonrası başını masanın köşesine çarpan İsmail’in kafasında kanama meydana geldi. Hemen müdahale eden sağlık ekipleri, İsmail’in başına dikiş atılacağını bildirdi. Yaralanmanın ciddi olmadığı ve yarışmacının genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin