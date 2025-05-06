Survivor 2025 6 Mayıs salı kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

5 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı ekrana gelen Survivor All Star 2025’in yeni bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda kazanan taraf All Star (kırmızı) takımı oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 6 Mayıs salı kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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Heyecan dolu parkurda finale kalan isimler Hikmet ve Batuhan olurken, atışlarda son sayıyı alan Hikmet, takımına dokunulmazlığı getirdi. Bu sonuçla Gönüllüler (mavi) takımı ada konseyine gitti.

Konseyde yapılan oylamada en çok ismi yazılan yarışmacı Yusuf oldu ve haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Böylece bu hafta eleme potasına giren iki erkek yarışmacı Sedat ve Yusuf oldu.

İsmail parkurda başını çarptı, sağlık ekipleri müdahale etti

Oyun sırasında korkutan bir an da yaşandı. Parkurda atışlar sonrası başını masanın köşesine çarpan İsmail’in kafasında kanama meydana geldi. Hemen müdahale eden sağlık ekipleri, İsmail’in başına dikiş atılacağını bildirdi. Yaralanmanın ciddi olmadığı ve yarışmacının genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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