Survivor 2025 7 Mayıs çarşamba kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Nefes kesen ödül oyununda Gönüllüler takımı galip gelerek ödülün sahibi oldu. Ancak asıl gündem, acil durum konseyinde yaşanan olaylardı.

Konseyde Almeda ve Batuhan arasında yaşanan tartışmaların yankısı sürerken, Almeda’nın yapım ekibiyle yaşadığı gerginlikler nedeniyle Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Henüz kadın haftasında eleme gerçekleşmediği için Yağmur ve Aycan arasındaki eleme düellosu da yapılamadı.

Acun Ilıcalı’nın kararına göre Batuhan’a, 2 gün yokluk adasına gönderilme ve 5 ödülden mahrum bırakılma cezası verildi. Almeda ise yaşanan olaylar sebebiyle yarışmadan diskalifiye edildi.

Zorlu ada şartlarında yarışmacıların mücadelesi hız kesmeden devam ederken, bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Heyecanın dorukta olacağı gecede düellolar ve ada konseyinde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Hangi takım dokunulmazlığı kazanacak? Hangi isimler eleme adayı olacak? Tüm sorular bu akşam yanıt bulacak.

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