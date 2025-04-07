Survivor 2025 7 Nisan canlı ve reklamsız izle: Survivor canlı izle

6 Nisan 2025 Pazar akşamı Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu sorusu yanıt buldu. Yunus Emre Karabacak'ın elenmesinin ardından heyecanın devam ettiği Survivor All Star'ın dün geceki bölümünde, kırmızı ve mavi takım kadınlar haftasının 1. dokunulmazlık oyunu için parkurda kıyasıya mücadele etti

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 7 Nisan canlı ve reklamsız izle: Survivor canlı izle
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 Nefes kesen anların yaşandığı Survivor'da, dokunulmazlık mücadelesini Gönüllüler takımı kazandı. Ada konseyinde ise, All Star takımından bir isim 2. eleme adayı olarak potaya girdi. Öte yandan, parkurda Yağmur ve Hikmet arasında çıkan tartışma ise dikkatleri üzerine çekti.

Survivor 2025 All Star'da, yapılan oylama sonucu haftanın 1. eleme adayı Asena olarak belirlendi. Böylece Asena, Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de ilk gitme adayı oldu.

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Takımlar, haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkura çıktı. Güç, denge ve hızın ön planda olduğu bu zorlu oyunda yarışmacılar, rakiplerini yenmek için mücadele etti.

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