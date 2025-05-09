Survivor 2025 9 Mayıs cuma kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Nefes kesen yarışta eşitlik sonrası bayrak yarışı oynandı. Finalde Adem ve Ayşe’nin karşı karşıya geldiği etapta kazanan taraf Adem’in aldığı kritik sayıyla kırmızı takım oldu. Böylece All Star takımı hem dokunulmazlığı hem de ödülü kazandı.

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda ise ada konseyi toplandı. Yapılan oylama sonucunda 4 oy alan Sevgi, haftanın ilk eleme adayı oldu. Dilşah ise 2 oy alarak potadan kıl payı kurtuldu.

Öte yandan erkekler haftasına ait eleme düellosunun ilk etabı da geceye damga vurdu. Eleme potasında yer alan Batuhan, Volkan, Sedat ve Yusuf zorlu parkurda kalmak için yarıştı. Eşleşmeler Batuhan-Volkan ve Yusuf-Sedat şeklinde gerçekleşti. İlk turda Batuhan ve Sedat rakiplerini geride bırakarak düello finaline kalmadan eleme potasından çıktı. Böylece düello finalinde Yusuf ve Volkan karşı karşıya gelecek.

Gecenin en üzücü anı ise parkurda yaşandı. Rakibi Sevgi ile mücadele eden Yağmur, parkurda talihsiz bir şekilde çarparak sakatlandı. Omzunu ve dirseğini vurduğunu söyleyen Yağmur acı içinde yerde kalırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yarışmacının sağlık durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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