Survivor 2025 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

6 Haziran 2025 Cuma akşamı ekranlara gelen bölümde Survivor’da ilk final koltuğu sahibini buldu. Nefes kesen mücadelelerin ardından Batuhan Karacakaya, adını finale yazdıran ilk yarışmacı oldu.

Gecenin bir diğer kritik anı ise elenen yarışmacının belli olduğu düello finaliydi. Sevgi ve Meryem arasında oynanan eleme düellosu sonrası adaya veda eden isim Meryem Kasap oldu.

Survivor’da geriye dört yarışmacı kaldı. Finale kalacak diğer isimler önümüzdeki günlerde yapılacak performans oyunları ve düellolarla netleşecek.

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