"Survivor All Star 2024 yarışmacıları belli oldu! Acun Ilıcalı tek tek paylaştı

Sorvivor 2023'te, Özgür ve Nefise'nin SMS mücadelesinde nefesler tutulurken, Acun Ilıcalı gelecek yıl Survivor'ın All Star ile ekrana geleceğini söyledi. Aynı zamanda bu sene konsept değişikliğine gidecek olan yarışmada SMS oylaması olmayacak. İşte, Survivor 2024 All Star yarışmacı kadrosu, formatı ve ne zaman başlayacağına dair bilgiler...

SURVIVOR 2024'ÜN AÇIKLANAN YARIŞMACISI!

Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı açıklamada ilk yarışmacıyı, "Survivor AlL Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" ifadelerini kullanarak duyurdu.

SURVIVOR 2024 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

2024 Survivor All Star kadrosunda Nihat Altınkaya dışında bir yarışmacı henüz açıklanmadı. Diğer yarışmacıların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Ancak 2023 Survivor final gecesine katılan Nagihan Karadere de All Star için yeşil ışık yaktığını dile getirmişti. Acun Ilıcalı'nın sorması üzerine, Nagihan yarışmaya katılabileceğini söylemişti. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

SURVİVOR 2024 KONSEPTİNDE DEĞİŞİKLİK

13 Haziran tarihinde gerçekleşen Survivor finalinde Acun Ilıcalı seyircilere müjdeyi verdi. Büyük final gecesi Acun Ilıcalı 2024 sezonu konseptine dair bilgiler verdi.

Ilıcalı, "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor." dedi.

SURVIVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yarışmanın geçtiğimiz sene 15 Ocak'ta başladığı göz önüne alındığında bu sene de Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.