Survivor yeni bölüm canlı izle: Survivor son bölüm TV8 izle

Akşam kuşağının sevilen yarışma programı Survivor 2026, 29 Ocak 2026 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla yayınlanan yarışma, bu akşam da TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor’da, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Yarışmayı canlı izlemek isteyen izleyiciler, “Survivor yeni bölüm izle” aramalarını yoğunlaştırmış durumda.

SURVİVOR 2026 BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

Survivor 2026’nın yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarında yayınlanacak. Programı canlı olarak izlemek isteyenler, TV8’in resmi yayın platformu üzerinden yayına ulaşabilecek.

SURVİVOR 2026 CANLI İZLE

Survivor 2026 yeni bölümünü canlı izlemek için TV8’in resmi yayın sayfasını ziyaret edebilirsiniz.