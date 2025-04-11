Sustalı Ceylan 2.bölüm canlı ve reklamsız izle: Sustalı Ceylan ilk bölüm izle

Ceylan hastanede ölüm kalım savaşı veren biricik oğlu Yusuf'un böbreğini çalanları bulup bedelini ödetmek üzere yemin eder.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sustalı Ceylan 2.bölüm canlı ve reklamsız izle: Sustalı Ceylan ilk bölüm izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Kader oğlunu ona bağışlamıştır ancak intikam ateşi yüreğine düşmüştür bir kere. Necmi'nin akıl oyunları ve şaşırtmasıyla Ceylan, oğlunu kurtaran Ferhat'ın suçlu olduğuna ikna olur ve intikam için Ferhat ile yüzleşmeye karar verir.

Ferhat, Ceylan'ı masum olduğuna ikna edebilecek midir? Yaşadıklarının acısıyla öfke ve isyanına yenilen Ceylan, gerçeği öğrenecek midir?

CANLI İZLE:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

Ehliyette yaş sınırı değişti! Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacakEhliyette yaş sınırı değişti! Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacakYurt
dizi izle
Günün Manşetleri
Çin’den ABD'ye karşı ticaret hamlesi
Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki'den sendika çadırına saldırı
Sahte peynir markaları ifşa edildi
Tavukçulukta tehlike çanları
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktI
Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak
Ara karar açıklandı
23 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İstanbul ve Ankara dahil 79 il için alarm verildi
İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 102 kişi tahliye edildi
Çok Okunanlar
Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak
İstanbul ve Ankara dahil 79 il için alarm verildi İstanbul ve Ankara dahil 79 il için alarm verildi
Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 12 Nisan elektrik kesintileri
Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor Meteoroloji uyardı: 12 Nisan'da 22 ile kar geliyor
250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış! 250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış!