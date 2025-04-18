Sustalı Ceylan 3.bölüm canlı ve reklamsız izle: Sustalı Ceylan son bölüm izle

Kader oğlunu ona bağışlamıştır ancak intikam ateşi yüreğine düşmüştür bir kere. Necmi'nin akıl oyunları ve şaşırtmasıyla Ceylan, oğlunu kurtaran Ferhat'ın suçlu olduğuna ikna olur ve intikam için Ferhat ile yüzleşmeye karar verir.

Ferhat, Ceylan'ı masum olduğuna ikna edebilecek midir? Yaşadıklarının acısıyla öfke ve isyanına yenilen Ceylan, gerçeği öğrenecek midir?

3.BÖLÜM CANLI İZLE:

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