Sustalı Ceylan 6.bölüm canlı ve reklamsız izle: Sustalı Ceylan ilk bölüm izle

Evine dönen Yusuf, ondan çalınan çocukluğu ile yüzleşirken; hem eski hayatı hem de bulaştığı karanlık dünya ile etrafı sarılmış haldeki Ceylan ise oğlunu alıp her şeyi, herkesi geri bırakarak kaçıp kurtulmaya çabalar. Çırpındıkça dibe çekilir sanki.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sustalı Ceylan 6.bölüm canlı ve reklamsız izle: Sustalı Ceylan ilk bölüm izle
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Ferhat her an biraz daha derinden hissettiği yakınlık ile yükünü hafifletmeye, onu başka bir hayatın mümkün olabileceğine inandırmaya çalışsa da nafile! Geçmişin yaralarıyla aşka kapılarını kapatan Ceylan'ın duvarlarını yıkamaz.

Necmi'nin yaptığı yasa dışı altın işini öğrenmesiyle, yeni bir ateşin tam ortasında bulur Ceylan kendini. Necmi, eline geçen kozu sonuna kadar kullanıp para uğruna gerekirse gözünü dahi kırpmadan Ceylan ve Yusuf'un hayatını cehenneme çevirmeye hazırdır.

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