Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan Suzan Avcı dün akşam otelin lobisinde fenalaştı.
Çevredekilerin yardımıyla ilk müdahalede bulunulan Avcı kısa süre sonra kendine geldi.
Her ihtimale karşı bir süre dinlendirilen 80 yaşındaki sanatçının o anları objektiflere yansıdı.
Antalya Film Festivali'nde 'Onur Ödülü' alan Avcı, şu açıklamayı yapmıştı:
“Antalyalılar, çok uzun zaman oldu gelmeyeli, hepinizi çok özledim. Bu kez geldim. Çok güzel hediye alıyorum. 55 sene çalıştım. 367 film yapmışım”
ulusal.com.tr
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan ünlü sanatçı Suzan Avcı rahatsızlandı.
Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan Suzan Avcı dün akşam otelin lobisinde fenalaştı.
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