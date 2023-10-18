Tabii Kuzgun Dizisi Nerede Çekiliyor! Dizi nerede yayınlanıyor?

Tabii Kuzgun dizisi içeriğindeki karmaşık ve merak uyandıran olay örgüsüyle seyircilerin merakla takip ettiği diziler arasında kendini göstermekte. Peki Tabii Kuzgun dizisi nerede çekiliyor? Sizler için yazdık!

KUZGUN: DİPSİZ KARANLIK! TABİİ KUZGUN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR!

Kuzgun: Dipsiz Karanlık dizisi çocukluğundan beri sahip olduğu, doğuştan gelen kötülüğü görme ve açığa çıkarma yeteneği sayesinde, cinayet masasında büyük başarılar elde eden Mehmet Kuzgun'un hayatını konu almakta. Mehmet Kuzgun'un dünyası bir kaza sonrası paramparça olmakta ve karakter bu durumda bile kötülükle mücadele etmektedir.

Ancak, bir kaza sonucu sevdiği kadını kaybeden ve meslekten ihraç edilen Mehmet Kuzgun'un hayatı bu olaylarla altüst olmuştur ve bu şekilde mücadele vermek onun için hiç kolay olmayacaktır. Üç yıl sonra, Mehmet yeniden cinayet masasına dönme fırsatı yakalar. Ancak, bu kez karşısına çıkan cinayetler, onu geçmişiyle yüzleşmeye zorlayacaktır. Dizi temelde karakterin verdiği mücadeleyi anlatmaktadır. Kuzgun: Dipsiz Karanlık dizisinin yönetmen koltuğunda, daha önce "Kurtlar Vadisi", "Ezel" ve "Paramparça" gibi dizilerin de yönetmenliğini yapmış Serdar Akar oturmakta. Kuzgun: Dipsiz Karanlık dizisi, 2023 yılının Haziran ayında çekilmeye başladı. Peki Tabii Kuzgun dizisi nerede çekiliyor? Sizler için aşağıda soruyu cevapladık!

TABİİ KUZGUN ÇEKİLDİĞİ YER!

Kuzgun: Dipsiz Karanlık dizisi çoğunlukla İstanbul'un Beyoğlu, Kadıköy, Balat, Karaköy, Galata, Eminönü, Taksim gibi tarihi semtlerinde çekildi. Ayrıca, dizi için bazı sahneler Bursa'nın Mudanya ilçesinde de çekildi. Dizide, Kuzgun karakterinin yaşadığı yer olarak Beyoğlu'nun Kasımpaşa semti gösterilmekte ve diğer karakterlerin yaşadığı yerler ise Kadıköy, Balat, Karaköy, Galata, Eminönü ve Taksim gibi semtler olarak yansıtılmakta. Çekimler boyunca Kuzgun: Dipsiz Karanlık dizisi, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğini yansıttığından izleyicilere İstanbul'un farklı semtlerini ve sokaklarını tanıtarak İstanbul'u farklı bir açıdan görmelerini sağlıyor.

KUZGUN: DİPSİZ KARANLIK YAYINLANDIĞI PLATFORM

Dram, aksiyon ve gerilim türündeki Türk televizyon dizisi Kuzgun: Dipsiz Karanlık 30 Eylül 2023 tarihinde TRT Uluslararası Dijital Platformu tabii'de yayınlanmaya başlamıştır. Kuzgun: Dipsiz Karanlık dizisi, ilk sezonu 12 bölümden oluşan dizinin ikinci sezonunun ise 2024 yılında yayınlanması planlanıyor.