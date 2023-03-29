Taçsız Prenses 10. bölüm

Taçsız Prenses 10. bölüm bu akşam ekrana gelecek. Sevilen dizi salı akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Volkan Keskin'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Feride Çetin, İsmail Hacıoğlu gibi isimler bulunuyor. İşte Taçsız Prenses 10. bölüm izleme linki...

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Taçsız Prenses 10. bölüm - Resim: 1 1 5

Masal, Fuat’ı babası olarak kabul etmemekte kararlıdır. Ama Fuat hayatında ilk kez kızına sahip çıkmak için kolları sıvar. Diğer taraftan Evgin her ne kadar göz açtırmamaya çalışsa da İştar, Yağmur’un gözünü boyamak için elinden geleni yapar.

Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer alacağı FOX dizisi Taçsız Prenses'in yayın hayatına başladı. FOX TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de Taçsız Prenses dizisinin ilk bölümü ekranlarda yerini alacak. İşte Taçsız Prenses yeni bölüm canlı izleme linki...

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TAÇSIZ PRENSES KONUSU NE?

Dizi, hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin tarafından masallar anlatılarak büyütülen Masal'ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine gerçek dünyayla tanışmasını anlatıyor. Masal'a bu yeni hayatındaki en büyük destek ise öğretmeni Evgin ve köpeği Köfte olacak.

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TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI

Taçsız Prenses'te yer alacak diğer oyuncular şöyle: Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen.

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TAÇSIZ PRENSES 10. BÖLÜM ÖZETİ

Masal, Fuat’ı babası olarak kabul etmemekte kararlıdır. Ama Fuat hayatında ilk kez kızına sahip çıkmak için kolları sıvar. Diğer taraftan Evgin her ne kadar göz açtırmamaya çalışsa da İştar, Yağmur’un gözünü boyamak için elinden geleni yapar. 