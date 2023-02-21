Taçsız Prenses 5. bölüm izle
FOX TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de Taçsız Prenses dizisinin ilk bölümü ekranlarda yerini alacak. İşte Taçsız Prenses 5. bölüm izleme linki...
Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer alacağı FOX dizisi Taçsız Prenses'in yayın hayatına başladı. FOX TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de Taçsız Prenses dizisinin ilk bölümü ekranlarda yerini alacak. İşte Taçsız Prenses 5. bölüm izleme linki...
TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI
Taçsız Prenses'te yer alacak diğer oyuncular şöyle: Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Ama Evgin her ikisi için de dişli bir rakip çıkar. Sonunda geçmiş günahlar ortaya dökülürken Masal’a son darbeyi vuran yine en yakınlarından biri olacaktır.