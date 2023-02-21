Taçsız Prenses 5. bölüm izle

FOX TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de Taçsız Prenses dizisinin ilk bölümü ekranlarda yerini alacak. İşte Taçsız Prenses 5. bölüm izleme linki...

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Taçsız Prenses 5. bölüm izle - Resim: 1 1 5

Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer alacağı FOX dizisi Taçsız Prenses'in yayın hayatına başladı. FOX TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de Taçsız Prenses dizisinin ilk bölümü ekranlarda yerini alacak. İşte Taçsız Prenses 5. bölüm izleme linki...

Taçsız Prenses 5. bölüm izle - Resim: 2 2 5

TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI

Taçsız Prenses'te yer alacak diğer oyuncular şöyle: Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen.

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YENİ BÖLÜM KONUSU

Masal yaptıklarını geri almaya çabalarken Yağmur yeni bir yol ayrımına gelir. Fuat, Evgin’den istediğini almak için bastırır. İştar kızının kalbini çalan öğretmenin kim olduğunu anlamak için kolları sıvar. 

Taçsız Prenses 5. bölüm izle - Resim: 4 4 5

Ama Evgin her ikisi için de dişli bir rakip çıkar. Sonunda geçmiş günahlar ortaya dökülürken Masal’a son darbeyi vuran yine en yakınlarından biri olacaktır.