Taçsız Prenses 7. bölüm fragmanı izle
FOX TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de Taçsız Prenses dizisinin ilk bölümü ekranlarda yerini alacak. İşte Taçsız Prenses yeni bölüm fragmanı izleme linki...
Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer alacağı FOX TV dizisi Taçsız Prenses'in yayın hayatına başladı. FOX TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de Taçsız Prenses dizisinin ilk bölümü ekranlarda yerini alacak. İşte Taçsız Prenses 7. bölüm fragman izleme linki...
TAÇSIZ PRENSES KONUSU NE?
Dizi, hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin tarafından masallar anlatılarak büyütülen Masal'ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine gerçek dünyayla tanışmasını anlatıyor. Masal'a bu yeni hayatındaki en büyük destek ise öğretmeni Evgin ve köpeği Köfte olacak.
TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI
Taçsız Prenses'te yer alacak diğer oyuncular şöyle: Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen.