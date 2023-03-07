Taçsız Prenses 7. bölüm izle
FOX TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de Taçsız Prenses dizisinin ilk bölümü ekranlarda yerini alacak. İşte Taçsız Prenses 7. bölüm izleme linki...
Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer alacağı FOX TV dizisi Taçsız Prenses'in yayın hayatına başladı. FOX TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de Taçsız Prenses dizisinin ilk bölümü ekranlarda yerini alacak. İşte Taçsız Prenses 7. bölüm izleme linki...
TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI
Taçsız Prenses'te yer alacak diğer oyuncular şöyle: Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen.
TAÇSIZ PRENSES KONUSU NE?
Dizi, hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin tarafından masallar anlatılarak büyütülen Masal'ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine gerçek dünyayla tanışmasını anlatıyor. Masal'a bu yeni hayatındaki en büyük destek ise öğretmeni Evgin ve köpeği Köfte olacak.
Fuat ise bol para getirecek, yeni ve tehlikeli bir oyunun peşindedir. Sonunda bir trajedi Evgin’le Yağmur’u bir karara sürüklerken canavarlı kapı da açılır. Ama dışarı dökülenler hiç de Masal’ın beklediği gibi olmayacaktır.
TAÇSIZ PRENSES 7. BÖLÜM ÖZETİ
Şirin ve Masal kararlıdır. Ama korkunç bir tehditle ikisini de dehşete düşüren Fuat derhal harekete geçer. En büyük ikinci hayaline kavuşmak için kolları sıvayan Masal, Evgin ve Yağmur’dan yardım isteyince bir anda Zehra, Hilal, Şahin… herkes aynı dev girdabın içine çekiliverir.